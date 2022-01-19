ads

Fenerbahçe geriden geldi

ads ads ads ads ads
19/01/2022

ads
ads
ads
Fenerbahçe geriden geldi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe sevindi. Sarı-lacivertliler, ligde iki maç sonra kazanırken İsmail Kartal yönetiminde de ilk galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltirken, ligde 15 maçtır kazanamayan Altay ise 18 puanda kaldı.

Fenerbahçe sahaya; Osman Ertuğrul Çetin; Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai; Crespo, Sosa; İrfan Can, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu; Serdar Dursun 11'iyle çıktı.

Altay ise; Mateusz, Eric, Murat, Kazımcan, Tolga, Ceyhun, Pinares, Rodriguez, Kappel, Rayan 11'iyle maça başladı.

Altay, 14. dakikada Ahmed Rayan'ın golüyle Kadıköy'de 1-0 öne geçti.

Attila Szalai, karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Macar savunmacı, Demir Grup Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, 37'de İrfan Can Kahveci'nin attığı golle skora denge getirdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, 71'de Serdar Dursun'un kafa golüyle 2-1 öne geçti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, evinde Altay'ı 2-1 yendi.

19/01/2022 21:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Fenerbahçe geriden geldi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.