Fenerbahçe geriden geldi
19/01/2022
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Ülker Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe sevindi. Sarı-lacivertliler, ligde iki maç sonra kazanırken İsmail Kartal yönetiminde de ilk galibiyetini aldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltirken, ligde 15 maçtır kazanamayan Altay ise 18 puanda kaldı.
Fenerbahçe sahaya; Osman Ertuğrul Çetin; Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai; Crespo, Sosa; İrfan Can, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu; Serdar Dursun 11'iyle çıktı.
Altay ise; Mateusz, Eric, Murat, Kazımcan, Tolga, Ceyhun, Pinares, Rodriguez, Kappel, Rayan 11'iyle maça başladı.
Altay, 14. dakikada Ahmed Rayan'ın golüyle Kadıköy'de 1-0 öne geçti.
Attila Szalai, karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Macar savunmacı, Demir Grup Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, 37'de İrfan Can Kahveci'nin attığı golle skora denge getirdi: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, 71'de Serdar Dursun'un kafa golüyle 2-1 öne geçti.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, evinde Altay'ı 2-1 yendi.