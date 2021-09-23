Fenerbahçe, Giresunspor’u 2-1 yendi

Süper Lig'de GZT Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti. Sarı-lacivertliler ligdeki iki maçlık galibiyet özlemine Giresunspor karşısında son verdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu GZT Giresunspor oldu.

Ligde son iki maçından 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe rakibi karşısında 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu ve galibiyet hasretini dindirdi. Giresunspor ise bu sezon ilk golünü attı.

Fenerbahçe mücadelede gol perdesini erken açtı. Henüz 2. dakikada Diego Rossi'nin asistinde topu filelere gönderen Ferdi Kadıoğlu takımını 1-0 öne geçirdi.

Giresunspor 40. dakikada ceza sahası içindeki elle oynama sonucu penaltı kazandı. Ancak topun başına geçen Ibrahima Balde direğe takıldı ve top oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 biterken ikinci yarıda Fenerbahçe bu kez Mesut Özil ile güldü. Savunmanın hatası sonucu tehlikeli bölgede topu kazanan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in vuruşu ağlarla buluşurken skor 2-0'a geldi.

85. dakikada Giresunspor, 67. dakikada oyuna giren Souleymane Doukara ile farkı bire indirdi ancak bu gol puan için yeterli olmadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek ligdeki puanını 13'e yükseltti. Giresunspor ise 1 puanda kaldı.

Miguel Crespo ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu maçın ikinci yarısında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna girdi.

Giresunspor gol hasretine son verdi

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor gol orucuna son verdi.

Fenerbahçe karşısında 85. dakikada Doukara ile golü bulan Giresunspor bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Tek puanını 0-0'lık Konyaspor beraberliğiyle elde eden Giresunspor 6 haftada kalesinde ise 8 gol gördü.

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23/09/2021 22:17