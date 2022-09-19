Fenerbahçe gol istatistikleriyle Avrupa'nın zirvesine oynuyor

Haftaiçi UEFA Avrupa Ligi mesaisinde Rennes deplasmanından 2-2'lik skorla dönen Fenerbahçe, Süper Lig'de haftayı farklı galibiyetle kapattı.



Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek 3 puana uzandı. Francesco Farioli'nin ekibi ise son 4 haftada üçüncü yenilgisi aldı.



Farklı oyunculara süre vererek dikkat çeken Jorge Jesus, kadro tercihlerinin meyvelerini almaya devam ediyor. Fenerbahçe farklı galibiyetlerle olumlu istatistiklere imza attı.



OPTA'nın verilerine göre, Fenerbahçe bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım konumunda.



Sarı-lacivertliler 6 maçta kaydettiği 20 golle 3.3 ortalama yakaladı.



Bu alanda zirvede 7 maçta 25 gol kaydeden Fransa Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain bulunuyor.(3.6 gol ortalaması)



Fenerbahçe bu süreçte 15 farklı oyuncusundan gol katkısı aldı.

- Fenerbahçe'nin Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi sonuçları

Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor

Kasımpaşa 0-6 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor

Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev

Rennes 2-2 Fenerbahçe

- Valencia, kaldığı yerden devam etti

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Lige çok etkili bir başlangıç yapan Ekvadorlu golcü, ilk 3 maçta ikişer gol atarak 6 gole ulaşmıştı.

Tecrübeli golcü, 4. maçında Konyaspor karşısında erken bir kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımından uzaklaşmıştı.

Son olarak Rennes deplasmanında rakip fileleri havalandıran Valencia, lige golle döndü.

Takımının Alanyaspor karşısında 4. golüne imza atan 32 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını da 5 maç sonunda 7'ye yükseltti.

- Rossi, golle tanıştı

Fenerbahçe'nin Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 10. kez ilk 11'de görev alan 24 yaşındaki oyuncu, özellikle gol yollarında arkadaşlarına verdiği paslarla ön plana çıkmıştı.

Rossi, 5. dakikada takımını öne geçiren golü kaydederken, bu sezon ilk gol sevincini de yaşadı.

- Gustavo Henrique'nin hücum katkısı dikkati çekiyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, bu sezon 2. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli formayla ilk maçlarında taraftarın eleştirdiği 29 yaşındaki stoper, hücumdaki katkısı ile dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmada takımını öne geçiren golü kaydeden savunma oyuncusu, Alanyaspor'a karşı da takımının 2. golünü atmayı başardı.

- Crespo, bu sezon ligde 3. maçında golle tanıştı

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli formayla Avrupa müsabakalarında 4'ü 11'de olmak üzere 6 maçta görev alan Crespo, ligde ise ikincisi 11'de olmak üzere üçüncü maçına çıktı.

Teknik direktör Jesus'un daha çok Avrupa maçlarında görev verdiği 26 yaşındaki orta saha, 11'de başladığı 2. lig maçında ilk golünü atmayı başardı.

Mücadelenin 45+4. dakikasında takımının 3. golünü atan Crespo, ligde sonradan oyuna girdiği Kasımpaşa maçında da gol pasını veren isim olmuştu.

- İrfan ligde siftah yaptı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes karşısında bir gole imza atan İrfan Can, Avrupa arenasında bu sezon 3 gole ulaşmıştı.

Tecrübeli orta saha, Alanyaspor karşısında 76. dakikada attığı golle ligde de siftah yaptı.

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19/09/2022 12:25