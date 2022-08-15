Fenerbahçe gol oldu yağdı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde ilk galibiyetini alan Fenerbahçe mücadeleyi 6-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın gollerini King, Valencia(2), Emre Mor ve Arda Güler(2) kaydetti. Mücaelenin 16. dakikasında Kasımpaşa'dan Hasan Emre direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe ligde ilk galibiyetini alırken puanını dörde yükseltti. Kasımpaşa ise ligde ikinci maçından da mağlup ayrıldı.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında yapılan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi, çizgiye inerek ortaladı. Penaltı noktası önünde King'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

8. dakikada konuk takım Fenerbahçe'nin golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, topa koşu yapan King'in önüne attı. Ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan ve kaleciyi çalımlayan King'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

16. dakikada Ferdi'nin uzun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Valencia, çalımla geçtiği defans oyuncusu Hasan Emre tarafından düşürüldü. Hakem faul çalarak oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

18. dakikada Zajc'ın ceza sahası sağ tarafına doğru aşırtma pas olarak kullandığı serbest vuruşta Gustavo Henrique topu kafasıyla ceza sahasına indirdi. Kale sahası çizgisi üzerinde King'in sektirdiği top, müsait durumdaki Valencia'nın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

30. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Ferdi'nin sol taraftan ara pasında savunma arkasında topla buluşan King, topu sağ tarafta bekleyen Valencia'nın önüne attı. Driplingle kalenin sol köşesine kadar inen Valencia'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

34. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Lincoln Henrique'nin sağ çizgiden ceza sahası içine ortaladığı topa iyi yükselen Valencia'nın sert kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

41. dakikada köşe vuruşu organizasyonunda Lincoln Henrique topu ceza sahası önünde bekleyen Emre Mor'la buluşturdu. Çalımlarla topu önüne alıp vuruş açısı yakalayan Emre Mor'un şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

44. dakikada Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hajradinovic'in vuruşunda top sağ kale direğinin yanından auta çıktı.

45+3. dakikada Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çizgide topla buluşan Valencia'nın ortasına, ceza sahası içinde bekleyen Emre Mor dokundu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 0-3

Müsabakada ilk yarı konuk ekip Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sezona HangiKredi Ümraniyespor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelede bazı önemli oyuncularından yararlanamayacak.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Joao Pedro ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlıkları süren Serdar Aziz, Mergim Berisha ve Nazım Sangare Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

Geçen sezon Sami Uğurlu yönetiminde yükselişe geçen Kasımpaşa da sezona istediği gibi başlayamadı.

Lacivert-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi önünde ilk üç puanını almaya çalışacak.

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15/08/2022 23:58