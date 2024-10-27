Fenerbahçe golcüleriyle 3 puanı aldı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe ve Bodrumspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı En-Nesyri ve Dzeko'nun golleriyle 2-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanından beraberlikle dönen Fenerbahçe, Bodrumspor’u konuk etti.

Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı. Galibiyet golleri forvet oyuncularından geldi. 15. dakikada En-Nesyri kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

55. dakikada Dzeko ayak içi vuruşuyla farkı ikiye çıkardı ve skoru tayin etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 20 puana ulaştı ve maç fazlasıyla üçüncülüğe yükseldi. Bodrumspor ise 10 puanla 13. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Kostic'ten kaptığı topla ceza sahasına giren Seferi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

15. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ortasında kaleci Sousa'nın topu yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahasındaki En-Nesyri, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

19. dakikada sol kanatta iki kişiyi çalımlayarak geçen Saint-Maximin'in ortasında, İrfan Can Kahveci ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa'nın çeldiği topu, Dzeko kafayla En-Nesyri'ye indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.

27. dakikada Saint-Maximin, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek çaprazdaki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

38. dakikada Dzeko'nun pasıyla topla buluşan Osayi-Samuel, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada İrfan Can'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

55. dakikada Dzeko, Amrabat'ın asistinde ağları havalandırdı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Saint-Maximin, En-Nesyri, Edin Dzeko

Bodrumspor: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Samet Yalçın, Musha Mohammed, Sulejmanov, Dimitrov, Puscas

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI

Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK karşılaşması öncesinde Ülker Stadı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerde dev Türk bayrakları açarken, koreografide Mustafa Kemal Atatürk'ün tribünün tamamını kaplayan posterine yer verdi.

Saha kenarında Türki Cumhuriyetlerin tamamının bayrakları dalgalandırılırken, 'Türkiye Cumhuriyeti Mesut, Muvaffak ve Muzaffer Olacaktır' pankartı da asıldı.

Fenerbahçe ve Bodrum FK forması giyen futbolcular, ortak taşıdıkları 'Yaşasın Cumhuriyet' yazılı pankartla sahaya çıktı.

İRFAN CAN KAHVECİ 7 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, ligde 7 maç aradan sonra 11'de şans buldu.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci; Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Samsunspor müsabakalarında oyuna sonradan dahil olurken Göztepe ve Onvo Antalyaspor maçlarında ise süre almadı.

FRED'İN YOKLUĞUNDA İSMAİL

Fenerbahçe'de sarı kart cezası sebebiyle Sipay Bodrum FK maçında takımı yalnız bırakan Fred'in yokluğunda İsmail Yüksek, bir maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü.

Ligin ilk 5 haftalık periyodunda oynanan maçlarda 90 dakika sahada kalan İsmail, Galatasaray ve Onvo Antalyaspor müsabakalarında 45 dakika forma giyerken, son oynanan Samsunspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle süre alamamıştı.

Sakatlığını atlattıktan sonra Manchester United karşısında son 11 dakikada oyuna dahil olan İsmail Yüksek, Fred'in yokluğunda ilk 11'deki yerini aldı.

MOURINHO ÇİFT FORVETE DÖNDÜ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Sipay Bodrum FK karşısında forvette Edin Dzeko-Youssef En-Nesyri ikilisini tercih etti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan müsabakada takımı çift forvet olarak sahaya süren Mourinho, 6'sı lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere 9 maç aradan sonra çift forvetli sisteme döndü.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından taraftarlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye bağırdı.