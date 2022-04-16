Fenerbahçe, Göztepe’yi 2-0 yendi

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı lacivertli ekip, mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller, Serdar Aziz ve Arda Güler'den geldi.

Fenerbahçe Haberleri

Yayın Tarihi: 16.04.2022- 22:29 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022- 22:47

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Fenerbahçe - Göztepe maç sonucu: 2-0 Fenerbahçe - Göztepe maç özeti

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı lacivertli ekip, mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Kanarya'ya galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Serdar Aziz ve 83. dakikada Arda Güler'den geldi.

Göztepe'de 82. dakikada Moubandje direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte 2. sıradaki yerini koruyan Fenerbahçe, puanını 62'ye yükseltti ve lider Trabzonspor ile puan farkını 11'e indirdi.

SERİ 5 MAÇA ÇIKTI

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkışa geçen Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

ARDA GÜLER KADIKÖY'DE İLK KEZ

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 83. dakikada penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi. Bu golle birlikte 17 yaşındaki futbolcu Kadıköy'de ilk kez golle buluştu.

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16/04/2022 23:18