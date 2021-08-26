Fenerbahçe gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Finlandiya'nın HJK Helsinki takımına konuk oldu.

Temsilcimiz 11., 14. ve 52. dakikalarda Enner Valencia, 90+1'de Fatih Şanlıtürk ve 90+4'te Peltola'nın kendi kalesine attığı golle rakibini 5-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Helsinki'nin golleri 27. ve 88. dakikalarda Roope Risk'ten geldi.

Fenerbahçe İstanbul'da oynanan ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Valencia'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vurduğu top, yan ağlarda kaldı.

GOL 11. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasından yararlanan Sangare'nin son çizgiden ceza alanına gönderdiği topla buluşan Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

GOL 14. dakikada sarı-lacivertli takımın sağ taraftan gelişen atağında, Osayi-Samuel'in savunmaya çarpan pasında topu kontrol eden Valencia, ceza yayı önünden çektiği şutla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu: 0-2.

GOL 27. dakikada ev sahibi ekibin sol taraftan gelişen atağında, Murillo'nun ceza alanına ortaladığı topu iyi kontrol eden Roope Riski, dönerek vuruşunda farkı bire indiren golü kaydetti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ayrıntılar geliyor...

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26/08/2021 21:01