Fenerbahçe, Hatay'ı devirdi; liderliğe yükseldi

Fenerbahçe, son haftaların formda ekibi Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Konuk ekibin gollerini Rossi ve Novak attı. Hatayspor'un 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken; Fenerbahçe liderliğe yükseldi.

Süper Lig'de, Giresunspor'u geçen hafta 2-1 yenerek, 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanında da kayıp yaşamadı. Sarı Lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, rakibinin kalesinden çıkmasına izin vermedi. Mesut Özil, Osayi Samuel ve Pelkas'ın yedek soyunduğu maçın 17. dakikasında Sarı Lacivertliler, 1-0 öne geçti. Enner Valencia'nın altıpas içine gönderdiği topa dokunan Rossi, Fenerbahçe'nin ilk sayısını kaydetti. Uruguaylı, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna Enner Valencia kafayı vurdu. Kaleye doğru giden topu tamamlayan Novak, skoru 0-2 yaptı. Bu golün de asistini yapan Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla ve Avrupa kariyerinde ilk kez bir maçta 2 asist yaptı.

İlk yarı bu skorla sona ererken; 70. dakikada Hatayspor'un sayısı geldi. Bright Osayi-Samuel'in hatalı pasında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi, şık bir asistle topu Dylan Saint-Louis'e gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol içinden sağ ayağıyla vuruşunda top ağlarla buluştu.

İkinci yarısının daha çekişmeli ve bol pozisyonlu geçtiği maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 16 yaptı ve liderliğe yükseldi. Hatayspor ise 13 puanda kaldı.

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26/09/2021 18:10