Fenerbahçe, Hollanda deplasmanında kayıp

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu. Gollerin ikinci yarıda geldiği maçta Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nde 4. maçında ilk yenilgisini aldı.

Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar ile karşılaştı.

Mücadele 3-1 AZ Alkmaar lehine sonuçlandı. Gollerin ikinci yarıda geldiği maçta AZ Alkmaar'ın golleri; 59. dakikada Daal, 75. dakikada Smit ve 88. dakikada Kasius'tan geldi. Fenerbahçe'nin sayısı 70. dakikada En-Nesyri'den geldi.

Fenerbahçe'de En-Nesyri 62. dakikada penaltı vuruşunda topu kaleciye nişanladı.

FENERBAHÇE'DEN İLK YENİLGİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisi 4. maçında gelmiş oldu. Sarı-lacivertliler 5 puanda kaldı. AZ Alkmaar ise 6 puana ulaştı.

AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçında Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel ceza sahası içindeki Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Owusu-Oduro uzanarak topu kornere gönderdi.

28. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Saint-Maximin'in pasında savunma arkasına sarkan Edin Dzeko, karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu. Kaleci Owusu-Oduro'ya çarpan top kaleye yöneldi ancak savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.

36. dakikada sarı-lacivertli ekip net fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Tadic, ara pasında meşin yuvarlağı Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Owusu-Oduro gole engel oldu.

56. dakikada AZ Alkmaar'ın kendi yarı alanının sağından kullandığı taç atışında Fenerbahçe ön alan baskısı yaparak topa sahip oldu. Ceza sahasının sağında topla buluşan Dzeko penaltı noktasına yerden çevirdi. Maximin'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

59. dakikada AZ Alkmaar tehlikeli geldi. Daal arka bölüme atılan topta golü attı.

61. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalmak üzere olan Dzeko, rakibinin arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı.

62. dakikada En-Nesyri penaltı vuruşunda kaleciye topu nişanaladı. Kalecinin sektirdiği topa koşan En-Nesyri'nin çabası yetmedi.

69. dakikada AZ Alkmaar'da Parrot'un sol kanattan topu sürerek ceza sahasına yerden verdiği pasta Smit aşırtma bir vuruş denedi fakat top dışarı çıktı.

70. dakikada Fenerbahçe'de Dzeko'nun yaydan savunma arkasına gönderdiği harika pasta top En Nesyri'nin önünde kaldı. En Nesyri tek dokunuşla topu ağlara gönderdi.

75' AZ Alkmaar'da Smit savunma arkasına sarktı. Becao'yu şık bir çalımla geçen Smit, vuruşuyla takımını öne geçirdi.

88. dakikada Kasius ara pasta hareketlendi ve kaleciyi çalımladıktan sonra topu ağlara yolladı.

İLK 11

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Mert Müldür, Fred, İsmail, Amrabat, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko.

JOSE MOURINHO TRİBÜNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasında tribünde yer aldı.

Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Portekizli teknik adam kulübedeki yerini alamadı.

Dün gerçekleştirilen basın toplantısına da Jose Mourinho'nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle katılmıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde daha önce yaşadıkları sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Trabzonspor deplasmanından sakat dönen İrfan Can Kahveci ve Djiku kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Karşılaşma öncesinde İspanya'nın Valensiya kentinde yaşanan sel felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe tribünleri, saygı duruşunun ardından Filistin'e destek veren tezahüratta bulundu.

Hollandalı taraftarlar, sarı-lacivertli tribünlere tepki gösterdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Alkmaar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşma öncesinde Alkmaar şehir merkezindeki buluşma noktasında bir araya gelen sarı-lacivertliler ardından toplu halde stadyuma hareket etti.

Kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren tezahüratlarına başladı.

Fenerbahçeli futbolcular, tribüne tek tek giderek taraftarları alkışladı.

BECAO-ÇAĞLAR İKİLİSİ DÖRDÜNCÜ KEZ

Fenerbahçe'de Djiku'nun sakatlığı nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho, savunmada Becao-Çağlar Söyüncü ikilisini ilk 11'de sahaya sürdü.

İki futbolcu, bu sezon dördüncü kez birlikte sahaya çıktı.

Fenerbahçe; Becao-Çağlar ikilisinin bu sezon ilk 11'de başladığı mücadelelerde Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, Kasımpaşa'yı rakip sahada 2-0, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'u ise evinde 2-1 mağlup etti.