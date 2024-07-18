Fenerbahçe, Hull City'i farklı mağlup etti

Fenerbahçe, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe mücadeleyi 5-1 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da kamp ile başlayan Fenerbahçe, İstanbul’a döndü. Kampta 4 Hazırlık mücadelesi oynayan Fenerbahçe, 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City ile Ülker Arena'da karşılaştı. Sarı-lacivertliler maçı 5-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin golleri Dzeko (2), Fred, Szymanski ve Mert Hakan'dan geldi. Hull City'nin tek sayısı Sincere Hall'dan geldi.

FENERBAHÇE’DE GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da başlayan Fenerbahçe çalışmalarını tamamladı ve İstanbul’a döndü.Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. İlk maçı 23 Temmuz’da deplasmanda oynayacak sarı-lacivertliler rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz Salı günü Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda oynayacak.

FENERBAHÇE MAÇ PROGRAMI

23 Temmuz Salı Lugano - Fenerbahçe

30 Temmuz Salı Fenerbahçe - Lugano

11 Ağustos Pazar Fenerbahçe - Adana Demirspor

18 Ağustos Pazar Göztepe - Fenerbahçe