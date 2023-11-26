Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

ads ads ads ads
26/11/2023

ads
Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı


Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Sarı lacivertliler, 48. (Penaltı) ve 58. dakikalarda Dusan Tadic'in attığı gollerle karşılşamayı 2-1 kazandı.

Karagümrük'ün tek golünü ise 39. dakikada Can Keleş kaydetti.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 34'e çıkarıp averajla liderliğini sürdürdü. Ligde 4 maç sonra kaybeden Fatih Karagümrük ise 14 puanda kaldı.

26/11/2023 20:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.