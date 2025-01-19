Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Sarı lacivertliler 69 ve 71. dakikalarda Youssef En Nesyri, 74. dakikada Edin Dzeko VE 90+2'de Cenk Tosun'un golleriyle maçı 4-0 kazandı.

Adana Demirspor'da 56. dakikada Yusuf Barası, Mert Müldür'e yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 45'e çıkarıp lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirdi.

Ligde son sırada yer alan Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı.

Mavi-lacivertliler, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilmişti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada İrfan Can Kahveci'nin Szymanski'ye derinlemesine pasında kaleci Deniz Dönmezer topa hakim oldu.

13. dakikada Szymanski'nin sol köşeden kullandığı kornerde yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

24. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri'nin vuruşunda, top üst direkten geri döndü.

33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İzzet Çelik'in ceza sahası dışına pasında çizgi üzerinde Alioui'nin vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan top geri döndü.

38. dakikada Alioui'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Tolga Kalender'in vuruşunda, top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

42. dakikada Dzeko'nun İrfan Can Kahveci'ye doğru gönderdiği top yerden sekince Abdulsamet Burak'ın ters vuruşunda, top direğin yanından kornere çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Dzeko'nun pasında En-Nesyri'nin ceza sahası çizgisi üstünde vuruşunda, top direğe çarpıp ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izledi. Meler, Fenerbahçe atağı başlarken İrfan Can Kahveci'nin Maestro'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

63. dakikada ceza sahasında En-Nesyri vurmadan önce araya giren Tolga Kalender'in müdahalesiyle topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izledi. Meler, En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etme kararı aldı.

GOL 69. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta Tadic'in ortasında ceza sahasında En-Nesyri'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

GOL 71. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Tadic'in ceza sahası içinde aşırtma ortasında kale sahasında yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meyin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

GOL 74. dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. Sol kanattan En-Nesyri'nin ortasında topu göğsüyle yumuşatan Dzeko'nun vuruşunda, top ağlara gitti: 0-3

GOL 90+2. dakikada Fenerbahçe 4'üncü gole ulaştı. Amrabat'ın sağ kanattan ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4

Fenerbahçe karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.