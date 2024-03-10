Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazanarak zirve yarışına devam etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında fauller nedeniyle oyun sık sık durdu. Fenerbahçe, söz konusu bölümde tempo yapamazken, Pendikspor 30. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçti. Kalan bölümde benzer şekilde ilerledi ve soyunma odasına konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede uzun süre baskı kursa da golü bulamadı. Bu süre içinde Dzeko ile net bir pozisyondan yararlanamayan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mert Hakan'ın şık golüyle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, baskısını sürdürürken, 71. dakikada Welinton'un atılmasıyla Pendikspor 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik kalmasının ardından baskısını daha da artıran sarı-lacivertliler, 85. dakikada penaltı fırsatı yakaladı. 87. dakikada topun başına geçen Michy Batshuayi, takımını 2-1 öne geçirdi. 90+1 dakikada Lusamba'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan rakibi karşısında 90+5. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 90+9. dakikada İrfan Can Kahveci ile goller bulan Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftada hata yapmayan sarı-lacivertliler, puanını 76'ya çıkarıp zirve yarışını sürdürdü.

Üst üste 5. mağlubiyetini alan Pendikspor ise 26 puanda kaldı.