Fenerbahçe ikinci yarıda geri döndü

Çaykur Didi Stadı'nda kötü bir zeminde oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi Çaykur Rizespor, 27. dakikada Martin Minchev'in attığı golle 1-0 önde tamamlandı.

Konuk Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ikinci yarıya 3 değişiklik yaparak oyuna müdahale etti. Kartal'ın bu müdahalesi hemen sonuç verdi. Sarı-lacivertlilerde ikinci yarıda oyuna giren Serdar Dursun'un 48. dakikada kaydettiği golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Edin Dzeko'nun 65. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe, ikinci yarıda oyuna giren futbolculardan İrfan Can Kahve'nin 90+2'de attığı golle 3-1 öne geçti. İrfan Can, Serdar Dursun'un attığı golde de asiti yapan isimdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, zorlu Rize deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 67'ye çıkaran sarı-lacivertli ekip, hem moral kazandı, hem de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ev sahibi Çaykur Rizespor'un ise 36 puanda kaldı.