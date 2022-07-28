Fenerbahçe ile anlaşan Luan Peres, İstanbul'a geliyor

Kim Min-jae'yi Napoli'ye satan Fenerbahçe, stoper mevkiine bir takviye daha yapıyor. Sarı-Lacivertliler, Marsilya forması giyen Brezilyalı Luan Peres ile anlaştı. 28 yaşındaki oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe, Marsilya’dan Luan Peres’i kadrosuna katıyor.



Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi ve oyuncu ile anlaşmaya vardı. Peres bu akşam İstanbul’a gelecek.



Luan Peres, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.



Fenerbahçe daha önce stoper rotasyonu için Flamengo’dan Gustavo Henrique’yi transfer etmişti.

Luan Peres kimdir?

1994 yılında Sao Paulo’da dünyaya gelen Luan Peres, futbola Brezilya’nın Portuguesa takımında başladı.

Ülkesinde Red Bull Brasil, Santa Cruz, Ponte Preta ve Fluminense formalarını giyen 1.90 boyundaki stoper, 2018’de 500 bin Euro karşılığında Club Brugge’e transfer oldu.

Belçika temsilcisinde yalnızca 6 maça çıkan Luan Peres, ülkesine bu kez Santos forması ile dönüş yaptı.

Siyah-Beyazlılar'da geçirdiği iki başarılı sezonun ardından Marsilya’nın radarına giren Brezilyalı stoper, çok geçmeden 4 milyon 500 bin Euro karşılığında Ligue 1’in yolunu tuttu.

Marsilya’da çıktığı 44 maçın 22’inde sol bek olarak görev yapan Luan Peres 3 asistlik performans sergiledi.

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28/07/2022 11:05