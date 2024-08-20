Fenerbahçe ile görüşmelerin uzaması sonrası Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu kararı

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi beklenirken İngiliz ekibi de görüşmelerin artık son bularak transferin gerçekleşmesini istiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre görüşmelerin fazla uzadığını düşünen Brighton, bu hafta içerisinde Fenerbahçe yönetimi ile resmi olarak iletişime geçecek.

İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye son şartlarını soracak ve transferi 35 milyon euroya noktalamak isteyecek.

Fenerbahçe ise bu rakamı bonuslarla birlikte artırmaya çalışıyor.Geçtiğimiz gün Fabrizio Romano ise haberinde Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'ın sözleşme şartlarını kabul ettiğini belirtmişti.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon 5 maça çıkıp 298 dakika süre aldı ve 1 gollük skor katkısı verdi.