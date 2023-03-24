Fenerbahçe ile Zenit taraftarı arasında gerginlik
Geliri depremzedelere bağışlanacak olan maçta Fenerbahçe taraftarları ile Zenit taraftarları arasında gerginlik yaşandı.
24/03/2023
Spor Toto Süper Lig'e 26. haftanın ardından milli ara sebebiyle verilen arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'le karşı karşıya geldi.
Maçın bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak.
Taraftarlar arasında gerilim
Zenit'in attığı gol sonrası Rus taraftarlar tribünde taşkınlık çıkardı. Fenerbahçe taraftarlarına doğru sevinen Rus taraftarlar, görevli polislerle de tartıştı.
Fenerbahçeli taraftarlar ve Rus taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Polis güçleri, Rus taraftarları stadyumdan çıkardı.
Yaşanan olay sonrasında Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, taraftarların yanına giderek sükunet çağrısında bulundu.
Zenitli taraftarlar, mücadelenin 2’nci yarısını misafir tribününde izledi.
Futbolcular da kısa süreli itişme yaşadı
51. dakikada Mert Hakan Yandaş ve Bakaev arasında sinirler gerildi.
Bakaev'in hareketine tepki gösteren Mert Hakan ile oyuncu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.