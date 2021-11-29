Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ve Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. 13. haftada Galatasaray karşısında 2-1'le kazanan Fenerbahçe, İzmir'de 1 puana razı oldu.

Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos maçının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.

O müsabakada ilk 11'de yer alan Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Mergim Berisha'nın yerine Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Maximilian Meyer, Miguel Crespo, Mesut Özil ve Serdar Dursun şans buldu.

Fenerbahçe, ligde geçen haftadaki Galatasaray maçının ilk 11'inde ise 4 farklı isim yer aldı. O karşılaşmada ilk 11'deki Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha ve Marcel Tisserand'ın yerine Göztepe karşısında Maximilan Meyer, Miguel Crespo, Serdar Dursun ve Serdar Aziz oynadı.

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar stoperi Attila Szalai, transferinden beri ilk kez üst üste üç maçta ilk 11'de yer alamadı.

40. dakikada Göztepe öne geçti. Mesut Özil'in Min-jae'ye aktarmak istediği topu kapan Jahovic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

İlk 45 dakikalık bölümü Göztepe 1-0 önde tamamlandı.

Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında 1-1'i bulmayı başardı. 48. dakikada Serdar Dursun, maça dengeyi getirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahasında Serdar Dursun kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

Fenerbahçe'de Filip Novak, 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

90 dakika, 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 24 puala 4. sıraya yükseldi. Göztepe ise 11 puanla 18. sırada kaldı.

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29/11/2021 22:11