Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor'u çok rahat geçti

Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor’u konuk etti ve mücadeleyi farklı kazandı.

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31/08/2024

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Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor'u çok rahat geçti

 

Trendyol Süper Lig’de 4’üncü haftanın açılışında Fenerbahçe, Alanyaspor’u ağırladı. 

Ülker Stadyumu’nun ev sahipliğinde oynanan müsabakadan sarı-lacivertliler, 3-0 galip ayrıldı. 

Jose Mourinho'nun takımına galibiyeti getiren golleri 43 ve 65'inci dakikalarda Dusan Tadic, 67'de ise Edin Dzeko kaydetti. 

Bu sonucun ardından; Fenerbahçe haftayı 10, Alanyaspor ise 2 puanla kapattı. 

31/08/2024 08:29
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TAGS: Fenerbahçe, Kadıköy,
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