Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor'u çok rahat geçti
Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor’u konuk etti ve mücadeleyi farklı kazandı.
31/08/2024
Trendyol Süper Lig’de 4’üncü haftanın açılışında Fenerbahçe, Alanyaspor’u ağırladı.
Ülker Stadyumu’nun ev sahipliğinde oynanan müsabakadan sarı-lacivertliler, 3-0 galip ayrıldı.
Jose Mourinho'nun takımına galibiyeti getiren golleri 43 ve 65'inci dakikalarda Dusan Tadic, 67'de ise Edin Dzeko kaydetti.
Bu sonucun ardından; Fenerbahçe haftayı 10, Alanyaspor ise 2 puanla kapattı.31/08/2024 08:29