Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Acapulco’da çalışmalarını sürdürüyor

Devre arası kampı için Acapulco Otel’de konaklayan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın ülkedeki çalışmaları sürüyor.

Türkiye’nin önde gelen takımlarından Fenerbahçe Kadın futbol Takımı, devre arası kampı için Acapulco Sports Park’ı tercih etti.

Bu yıl kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol takımı Türkiye Kadınlar Ligi A grubunda ilk devreyi 2’nci sırada tamamladı. Fenerbahçe 46 gol atıp kalesinde 7 gol gördü.

Türkiye’nin önemli takımı Fenerbahçe’nin KKTC’de kamp yapması hem futbol adına, hem de KKTC turizmi adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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23/02/2022 08:51