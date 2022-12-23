Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ikinci kez Acapulco’da!

Türkiye Kadın Süper Ligi Takımı Fenerbahçe, devre arası kampı için bu yıl yine Acapulco Sports Parkı tercih etti.



Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 23-30 Aralık tarihleri arasında devre arası kampını Acapulco Sports Park’ta yapacak. Oyuncu, teknik ekip ve idarecilerin yer aldığı kafilede 33 kişi bulunuyor.



Fenerbahçe, bu yıl 17-24 Şubat tarihleri arasında devre arası kampını Acapulco Sports Park’ta gerçekleştirmiş ve hazırlık maçları yapmıştı.



Sarı lacivertli ekip, ilk devre sonunda 19 puanla 3’ncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Acapulco Sports Park’ta iki kez hazırlık maçı yapacak.



Türkiye’nin en fazla taraftar kitlesine sahip takımlarından biri olan Fenerbahçe’nin devre arası kampı için ikinci kez Acapulco Sports Parkı tercih etmesi KKTC turizmi ve tanıtımı adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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23/12/2022 15:20