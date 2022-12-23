Fenerbahçe kadın futbol takımı kamp için KKTC'ye geldi

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23/12/2022

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Fenerbahçe kadın futbol takımı kamp için KKTC'ye geldi

Türkiye Kadın Süper Ligi Takımı Fenerbahçe, kamp için bu yıl yine Acapulco Sports Parkı tercih etti. 

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 23-30 Aralık tarihleri arasında kampını Acapulco Sports Park’ta yapacak. Oyuncu, teknik ekip ve idarecilerin yer aldığı kafilede 33 kişi bulunuyor.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Acapulco Sports Park’ta iki kez hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe, bu yıl 17-24 Şubat tarihleri arasında devre arası kampını Acapulco Sports Park’ta gerçekleştirmiş ve hazırlık maçları yapmıştı.

Sarı lacivertli ekip, ilk devre sonunda 19 puanla 3’ncü sırada yer alıyor.

Türkiye’nin en fazla taraftar kitlesine sahip takımlarından biri olan Fenerbahçe’nin devre arası kampı için ikinci kez Acapulco Sports Parkı tercih etmesi KKTC turizmi ve tanıtımı adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

 

23/12/2022 14:27
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TAGS: Fenerbahçe kadın futbol takımı, kamp, acapulco
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