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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı KTFF'yi ziyaret etti

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21/02/2022

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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı KTFF'yi ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kadın futbol takımı, Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği kamp çerçevesinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) ziyaret etti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, Kadın Takımı İdari Menajeri Jessica Çarmıklı ve Teknik Direktör Nihan Su’nun yanı sıra futbolcular ve teknik ekip de ziyarette yer aldı.

Sertoğlu: “Dilerim Kıbrıs Fenerbahçe’ye uğurlu gelir”

Ziyaretle ilgili konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ülkemizde herkesin bir Türkiye takımını da desteklediğini ve sempati duyduğunu ifade ederek, Fenerbahçe’nin Kıbrıs’ta çok sevilen bir kulüp olduğunu belirtti. Sertoğlu, Fenerbahçe camiasına kamp için Kıbrıs’ı tercih ettiği için teşekkür ederken, ligde bu yıl iyi işler yapan Fenerbahçe kadın futbol takımına şampiyonluk yolunda başarı diledi. Kıbrıs’ın Fenerbahçe’ye uğurlu gelmesini dileyen Sertoğlu Türkiye takımları için Kıbrıs’ın önemli bir kamp merkezi olabileceğini, buna öncü olan Fenerbahçe’yi de her yıl buralarda görmek istediklerini ifade etti.

Danabaş: “Kıbrıs halkına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederiz”

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş ise Kıbrıs’ta çok iyi karşılandıklarını ifade ederek, bu ortamı kendilerine sağlayan ve güzel bir kamp geçirmelerini sağlayan herkese teşekkür etti. Takımın bu yıl kurulduğunu ve önemli bir proje olduğunu belirten Danabaş, Kıbrıs’ın kendilerine uğurlu gelmesini dilediklerini belirtti. Misafirperverliklerinden ötürü tüm Kıbrıs halkına teşekkür eden Danabaş, bundan böyle de ziyaret ve kampları bu bölgede yapabileceklerini kaydetti.

Ziyaretin sonunda futbolculara hitap eden KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, devam eden sezonda takıma başarılar diledi ve ziyaretlerinden ötürü bu yıl kadın futbolunda Fenerbahçe’yi desteklediklerini belirtti. Ardından Sertoğlu, Danabaş’a Kıbrıs’a özgü Lefkara İşi plaket takdim ederken, Danabaş da Sertoğlu’na üzerinde tüm futbolcuların imzasının bulunduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

21/02/2022 14:29
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TAGS: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı
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