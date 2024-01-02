Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Üçüncü Kez Acapulco'da Kamp Yapıyor

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kurulduğu günden bu yana devre arası kampını gerçekleştirmek için tercihini üçüncü kez Acapulco'dan yana kullanıyor. Takım, 02-09 Ocak tarihleri arasında Acapulco'da kamp yapacak.

Fenerbahçe'nin kadın futbol takımı, Acapulco'nun benzersiz atmosferinden ve futbol sahasının kalitesinden faydalanarak, yeni bir hazırlık dönemine girecek. Bu kamp, takımın performansını artırmak ve ikinci yarıya daha hazır bir şekilde başlamak amacıyla düzenleniyor.