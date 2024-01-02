Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Üçüncü Kez Acapulco'da Kamp Yapıyor

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02/01/2024

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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Üçüncü Kez Acapulco'da Kamp Yapıyor

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kurulduğu günden bu yana devre arası kampını gerçekleştirmek için tercihini üçüncü kez Acapulco'dan yana kullanıyor. Takım, 02-09 Ocak tarihleri arasında Acapulco'da kamp yapacak.

Fenerbahçe'nin kadın futbol takımı, Acapulco'nun benzersiz atmosferinden ve futbol sahasının kalitesinden faydalanarak, yeni bir hazırlık dönemine girecek. Bu kamp, takımın performansını artırmak ve ikinci yarıya daha hazır bir şekilde başlamak amacıyla düzenleniyor.

02/01/2024 16:38
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TAGS: haber, kıbrıs
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, Washington Wizards'ı 130-126 mağlup etti.NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Hawks, deplasmanda Wizards'ı 4 sayı farkla geçti. Hawks'ta Trae Young 40 sayı ve 13 asistle, Dejounte Murray ise 32 sayıyla oynadı. Wizards'ta ise Kyle Kuzma, 38 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı. Cedi'den 5 sayı Boston Celtics, deplasmanda San Antonio Spurs'ı 134-101 mağlup etti. Celtics'te Jayson Tatum 25 sayı, Jaylen Brown ise 24 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Spurs'ta Devin Vassell 22 sayı, Victor Wembanyama ise 21 sayı attı. San Antonio Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 5 sayı, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Sonuçlar: New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 129-109 Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 124-108 San Antonio Spurs-Boston Celtics: 101-134 Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 92-123 Phoenix Suns-Orlando Magic: 112-107 Washington Wizards-Atlanta Hawks: 126-130
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