Fenerbahçe kafilesi Hollanda'da

Fenerbahçe, yarın Twente ile oynayacağı karşılaşma için Hollanda'ya geldi

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30/08/2023

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Fenerbahçe kafilesi Hollanda'da

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente ile yarın TSİ 20.00'de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma öncesi hava yoluyla Hollanda'ya geldi.

Sarı-lacivertli kafile, havalimanından kara yoluyla Enschede kentindeki konaklayacağı otele hareket etti.

Fenerbahçe kafilesini konaklayacağı otelin önünde Hollanda Fenerbahçeliler Derneği ve az sayıda taraftar karşıladı.

Twente-Fenerbahçe karşılaşması yarın TSİ 20.00'de Twente Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.

30/08/2023 19:16
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TAGS: Fenerbahçe kafilesi Hollanda’da
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