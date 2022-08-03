Fenerbahçe kaleciyi Çizme'de buldu

İtalya basını Genoa'yla sözleşmesi biten Salvatore Sirigu'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iddia etti.

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03/08/2022

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Fenerbahçe kaleciyi Çizme'de buldu

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. 

Son olarak Alioski'yi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'in bu kez kaleci mevkisine transfer yapacağı belirtildi. 

Tutto Mercato Web'in haberine göre; Fenerbahçe 35 yaşındaki kaleci Salvatore Sirigu'yu transfer etmek istiyor. 

Fenerbahçe'nin kadrosunda an itibariyle 2 kaleci bulunuyor. Sözleşmesi biten Berke Özer ile yollar ayrılmıştı. 

Serie B'ye düşen Genoa ile sözleşme yenilemeyen Sirigu, bonservisini elinde tutuyor. 

Tecrübeli kalecinin adı bu transfer döneminde Napoli, Lazio ve Serie B ekibi Reggina ile de anılıyordu. 

28 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Salvatore Sirigu, İtalya'nın EURO 2020'yi kazanan kadrosunda da yer alıyordu. 

03/08/2022 08:41
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TAGS: Fenerbahçe
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