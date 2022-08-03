Fenerbahçe kaleciyi Çizme'de buldu
İtalya basını Genoa'yla sözleşmesi biten Salvatore Sirigu'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iddia etti.
03/08/2022
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak Alioski'yi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'in bu kez kaleci mevkisine transfer yapacağı belirtildi.
Tutto Mercato Web'in haberine göre; Fenerbahçe 35 yaşındaki kaleci Salvatore Sirigu'yu transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin kadrosunda an itibariyle 2 kaleci bulunuyor. Sözleşmesi biten Berke Özer ile yollar ayrılmıştı.
Serie B'ye düşen Genoa ile sözleşme yenilemeyen Sirigu, bonservisini elinde tutuyor.
Tecrübeli kalecinin adı bu transfer döneminde Napoli, Lazio ve Serie B ekibi Reggina ile de anılıyordu.
28 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Salvatore Sirigu, İtalya'nın EURO 2020'yi kazanan kadrosunda da yer alıyordu.