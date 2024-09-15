Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti

Süper Lig'de son oynanan Corendon Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Alexander Djiku sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Edin Dzeko da yedeğe çekildi.

Portekizli teknik adam, Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerlerine savunmada Rodrigo Becao ile santrforda Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.

Kasımpaşa karşısında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken, kenarlarda Dusan Tadic ile Allan Saint-Maximin oynadı. Forvet arkasında Sebastin Szymanski şans bulurken, ileri uçta Youssef En-Nesyri forma giydi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Edin Dzeko yedek kulübesinde görev bekledi.

6 oyuncu kadroda yok

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Bright Osayi-Samuel ile Alexander Djiku'nun yanı sıra henüz fiziksel olarak hazır olmayan yeni transfer Filip Kostic kadroda yer almadı.

Bartuğ Elmaz, Levent Mercan ve Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya dahil edilmedi.

Dzeko ilk kez yedek

Fenerbahçe'nin golcü ismi Edin Dzeko, bu sezon ligde ilk kez yedek soyundu.

Teknik direktör Jose Mourinho, Dzeko'nun yerine ileri uçta Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.

Becao 2 maç sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, 2 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de görev alan Becao, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor müsabakalarında ise yedekler arasında yer almıştı.

Yeni transfer Amrabat kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, Kasımpaşa maçında kadroya dahil edildi.

Faslı orta saha, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Bu arada sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde yeni transferlere sevgi gösterisinde bulundu.

Yusuf Akçiçek kadroda

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa karşısında altyapıdan bir ismi kadroya aldı.

Sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda takımlarının yanında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu.

Yönetim tam kadro tribünde

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, Kasımpaşa maçına tam kadro olarak geldi.

Başkan Ali Koç ve yöneticiler, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda takımlarının yanında oldu.

Öte yandan Kasımpaşa Kulübü Başkanı Fatih Saraç, müsabaka öncesinde Ali Koç'a çiçek verdi.

İlk yarı

22. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Saint-Maximin, rakibini geçip plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.

24. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Da Costa'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, Opoku'yu geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcu pas vereceği sırada Opoku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar seyreden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

64. dakikada soldan kazanılan korner atışında Tadic ceza sahasına ortaladı. Ön direkte yükselen Dzeko'nun arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağa Çağlar Söyüncü, kale çizgisinin dibinden vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

86. dakikada Fall'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Aytaç Kara'nın uzaktan sert şutunda, top üstten auta gitti.

89. dakikada Fall'ın ceza sahasına yaptığı ortada Yusuf Akçiçek'in kafayla uzaklaştırmak istediği top Ben Ouanes'te kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta, top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.