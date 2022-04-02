Fenerbahçe, Kayseri'de dört dörtlük

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelenin 16. dakikasında konuk Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topu, arka direkte Novak içeri doldurdu. Direk dibinde topu önünde bulan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, pasını ceza sahası içinde bulunan Rossi'ye aktardı. Bu oyucunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Konuk sarı-lacivertli ekip, ikinci golün pasını veren İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından attığı süper golle 54. dakikada skoru 3-0 yaptı.

Maçın skorunu Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler ilan etti. Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza sahası hemen dışında topla buluşan genç oyuncu, sağ çaprazdan sol ayağının içiyle harika vurdu ve kaleci Silviu Lung'un bakışları arasında topu filelerle buluşturdu: 0-4

Bu gol, Arda'nın Süper Lig'deki 2. golü olarak kayıtlara geçti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Yenilmezlik serisini 7 karşılaşmaya, puanını da 56'ya çıkaran sarı-lacivertli ekip, maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yükseldi. Fenerbahçe, gelecek hafta oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi de moral depoladı.

Mağlubiyet serie 5 müsabakaya yükselen ve kan kaybını durduramayan Yukatel Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

İrfan Can ve Arda rüzgarı

Mücadeleye 1'er gol ve asitle İrfan Can Kahveci ve 90+3'te güzel bir gol atan genç oyuncu Arda Güler, damga vurdu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

11. dakikada topu önünde bulan Rossi, ceza sahasında uygun durumda bulunan İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top savunmadan döndü.

GOL: 16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topu, arka direkte Novak içeri doldurdu. Direk dibinde topu önünde bulan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada gelişen Kayserispor atağında savunma arkasına atılan topu Gavranovic kontrol etmek istedi. Kaleci Altay çıkarak topun sahibi oldu.

30. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı uygun durumda bulunan Rossi'nin önüne attı. Ceza sahasında topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.

36. dakikada Kayseri ekibi gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında kazanılan serbest atışta, Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay ve ardından direkten oyun alanına geri döndü.

GOL: 45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, pasını ceza sahası içinde bulunan Rossi'ye aktardı. Bu oyucunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

GOL: 54. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzaktan sert şutunda, top ağlara gitti: 0-3.

58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Emrah Başsan, topu ön direğe ortaladı. Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

74. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta, Zajc'ın ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı savunma karşıladı. Dönen topu önünde bulan Serdar Dursun'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

84. dakikada ceza sahasında topla buluşan Arda Güler yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Serdar Dursun ağlara gönderdi ancak öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalktı.

GOL: 90+3. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-4.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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02/04/2022 18:40