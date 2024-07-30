Fenerbahçe kazanarak turladı: Rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, Lugano ile karşılaştı. İlk maçı 4-3 kazanan Fenerbahçe, bu maçı da 2-1 kazanarak tur atladı. Fenerbahçe 3. eleme turunda Lille ile eşleşti.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Lugano ile karşılaştı. Fenerbahçe ilk maçı 4-3 kazanmıştı.

Mücadele 2-1 sona erdi ve iki maçı da kazanan Fenerbahçe tur atlayan taraf oldu. Maçta goller; 7. dakikada Mahmoud, 59. dakikada Dzeko ve 90+3. dakikada Szymanski'den geldi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LILLE

Sarı-lacivertliler 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille ile eşleşti. Fenerbahçe, 3.ön eleme turu ilk maçını 6-7 Ağustos tarihinde oynayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Lugano golü buldu. Fenerbahçe savunması, sol kanattan gelişen hücumda Valenzuela'nın kale sahasına doğru çevirdiği topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Oosterwolde ve Szymanski'nin müdahalelerinin ardından ceza sahası yayının yakınında topu önünde bulan Mahmoud'un gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe de çarparak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada Bottani'nin pasıyla ceza sahasına giren Aliseda, kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşla topu auta gönderdi.

25. dakikada konuk takım, sağ kanattan Zanotti ile tehlikeli geldi. Bislimi, Zanotti'nin yerden kale alanı önüne gönderdiği topa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in müdahalesiyle kornere gitti.

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Dzeko, ceza sahasının sağından topu penaltı noktasına çevirdi. Szymanski'nin kontrol etmek istediği top, Ferdi Kadıoğlu'nun önünde kaldı. Ferdi'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

59. dakikada Dzeko maça eşitliği getirdi.

90+3. dakikada Szymanski maça son noktayı koydu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunic, Szymanski, Tadic, Ferdi, Dzeko

Lugano: Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda

MAÇTAN NOTLAR

Saint-Maximin ilk kez kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli takımla ilk kez kadroda yer aldı.

Sakatlığı sebebiyle deplasmanda oynanan müsabakada kadroda yer almayan 27 yaşındaki Fransız oyuncu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Ferdi sol açıkta

Fenerbahçe'nin milli sol beki Ferdi Kadıoğlu, Lugano karşısında maça sol açıkta başladı.

Teknik direktör Mourinho, milli oyuncuların hazır olmadığı ilk maçta bu pozisyonda Ryan Kent'i görevlendirmişti.

Deneyimli teknik adam, ilk maçta sonradan oyuna soktuğu Ferdi'yi, bu maçta hücumda değerlendirdi.

Krunic eleştirilere rağmen 11'de

Teknik direktör Jose Mourinho, Rade Krunic'i Lugano karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Lugano ile oynanan ilk müsabakaya da 11'de başlayan Bosna Hersekli oyuncu, performansı sebebiyle eleştiri almıştı.

Deneyimli teknik adam, söz konusu eleştirilere rağmen rövanş maçına da Krunic ile başladı.

Mourinho, Kadıköy'deki ilk maçında alkışlarla karşılandı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'deki ilk resmi maçında alkışlarla karşılandı.

Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez Kadıköy'de resmi bir maça çıkan Portekizli çalıştırıcı, yeşil zemine ayak bastığı anda taraftarları deneyimli çalıştırıcıya yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Mourinho da taraftarlara el sallayarak teşekkür etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Mourinho'nun yanı sıra yeni transferlerden Allan Saint-Maximin'i de uzun süre alkışladı.

Tribünler tamamen doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon ilk resmi maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.