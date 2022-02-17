Fenerbahçe Kıbrıs'a Geliyor!

Fenerbahçe Kadın Futbol takımı, 17-24 şubat tarihleri arasında Acapulco Otel’de kamp yapmak için adamıza geliyor.

Ülkemizin tanınmış antrenörlerinden ve kadın futbolunun öncülerinden Serhat Deniz de Fenerbahçe kadın futbol takımı teknik kadrosu içerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe kamp süresince 2 de hazırlık maçı yapacak. Bu yıl kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol takımı Türkiye Kadınlar Ligi A grubunda ilk devreyi 2. sırada tamamladı. Fenerbahçe 46 gol atıp kalesinde 7 gol gördü.

Bu habere tepkiniz:



17/02/2022 08:33