Fenerbahçe KKTC futbolcularına moral verdi

DEVRE arası kampını Acapulco Otel’de geçiren Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, KKTC Futbol Federasyonu Karma Kadın Takımı ile uzun yıllardır özlediğimiz bir karşılaşma yaptı. Sarı Lacivertlilerin antrenman karşılaşmasında dostluk ve kardeşliğin yanısıra, bol tezahüratlı ve heyecanlı bir mücadele yaşandı.

KAMPIN SON GÜNÜNDE FİNAL MAÇI

Eylül ayında kurulan ve 9 karşılaşmasından 7’sini galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Acapulco Otel’de 17 Şubat’ta başlayan kampın son gününde, KKTC Futbol Federasyonu karma takımı ile karşılaştı.

Teknik Direktör Nihan Su, yardımcıları Serhat Deniz ve Yeliz Demir’in gözetimindeki Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Beyzanur Aslan, Göksu Gökçe, Yaren Çolak, Dilan Aslan, Dilan Bora, Derdan Bozkurt, Songül Demirtürk, Ülkü Kahya, Merve Nalçacı ve Mariana Pereira Jaleca’dan oluşan 11’le sahaya çıktı.

KKTC Futbol Federasyonu kadın karması ise, teknik direktör Simay Kanan Öksüz ve kaleci antrenörü Onur Demirel liderliğinde yeşil sahadaydı. KKTC takımının kadın sporcuları şu isimlerden oluştu:

Şefika Evlat, Mine Dayı, Zeynep Süngü, Şeyma Turgut, Sıdıka Nurtunç, Nisanur Çalışmak, Ümmühan Beş, Zeliha Ersöz, Ayşe Mulla Cuma, Başak Ruso ve Şerif Ogan.

Taraftarların yoğun tezahüratları altında dostluk ve centilmenliğin ön plana çıktığı karşılaşmayı, Fenerbahçe 12 golle tamamladı.

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23/02/2022 23:22