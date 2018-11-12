Fenerbahçe Koeman'la çıkışa geçti

Fenerbahçe, Phillip Cocu'nun ardından teknik sorumluluğa getirdiği Erwin Koeman yönetiminde çıkışa geçti.

Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun görevine son verildi. Fenerbahçe, Cocu'nun yerine göreve getirilen yardımcısı Erwin Koeman yönetiminde, bu sezonki en iyi serisini yakaladı.

Yeni teknik direktör gelene kadar takımı çalıştırması istenen Koeman yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray, daha sonra da UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'le kritik maçlar oynadı. Galatasaray karşısında 2-0'dan geri dönerek sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Koeman'ın takımı, Avrupa'da da Anderlecht'i 2-0 yenerek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı.

Koeman yönetiminde, üçüncü sınavını Aytemiz Alanyaspor maçında veren sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek milli araya moralli girdi.

Zor bir dönemde birinci adam pozisyonuna getirilen Koeman, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 3 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir sınav verdi.

Vatandaşlarının performansını geçti

Koeman, Fenerbahçe'de kendisinden önce görev yapan diğer üç Hollandalı teknik adamın performansını da ilk 3 maçlar dikkate alındığında geride bıraktı.

Sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik adamlarla 1990-1991'de Guus Hiddink'le, 2016-2017'de Dick Advocaat'la, 2018-2019'da da Cocu'yla çalıştı.

Hiddink'le ilk resmi maçında ligde Aydınspor'a 6-1 yenilen Fenerbahçe, Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde daha sonraki iki lig maçında ise birer galibiyet ve beraberlik aldı.

Dick Advocaat'la da Fenerbahçe ilk 3 resmi maçında 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta da İsviçre ekibi Grasshoppers'ı yenen sarı-lacivertliler, ligde ise Medipol Başakşehir'e kaybetti.

Fenerbahçe, Cocu'yla bu sezona adeta kabus görerek başladı. Sarı-lacivertliler, ilk 3 resmi maçında birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Koeman ise ilk 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlikle vatandaşlarının performansını geçti.

Cocu'dan farklı tercihler yaptı

Koeman'ın, sezon başında birlikte geldiği ve yardımcılığını üstlendiği Cocu'dan farklı kadro tercihleri yapması dikkati çekti.

Erwin Koeman, Cocu'nun kadro planlamasında düşünmediği Mathieu Valbuena'ya göreve gelir gelmez formayı verdi.

Cocu, ön liberoda asıl mevkisi stoper olan Diego Reyes'i tercih etmesinden dolayı çok fazla eleştiri alıyordu. Koeman ise o bölgede sakat ve cezalı oyuncuların fazla olmasına rağmen Reyes'i hiç tercih etmedi. Aytemiz Alanyaspor maçında iyi bir performans gösteren Mauricio Isla'yı bu bölgede oynattı.

Koeman, vatandaşının 3'lü savunma sistemini de rafa kaldırdı ve takımını 4'lü defans dizilişiyle sahaya sürdü.

Gol ortalaması yükseldi

Fenerbahçe, Koeman'ın göreve gelmesiyle gol yollarındaki etkinliğini de artırdı.

Cocu'yla çıktığı 15 resmi maçın 6'sında gol atamayan ve rakip fileleri 12 kez havalandıran Fenerbahçe, 0,8 gol ortalamasında kalmıştı.

Koeman'la Galatasaray, Anderlecht ve Aytemiz Alanyaspor'a ikişer gol atarak hücumda daha etkin bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, 2 gol ortalamasıyla Cocu döneminden farklı bir grafik ortaya koydu.