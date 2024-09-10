Fenerbahçe, Kostic'i resmen kadrosuna kattı

Juventus, Filip Kostic'in kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

FENERBAHÇE DE TRANSFERİ DUYURDU

"Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübümüzün, Juventus’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı. Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi."