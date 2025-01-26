Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı!

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Göztepe’yi konuk etti. Zorlu mücadelede geriye düşmesine rağmen ikinci yarının başındaki etkili oyunuyla maçı 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bu galibiyetle puanını 48’e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Göztepe, etkili bir performans sergileyerek 25. dakikada Juan’ın golüyle öne geçti. Fenerbahçe ise düşük şut ve ceza sahası aksiyonu istatistikleriyle dikkat çekerken, rakibine karşı ilk yarıda üstünlük kurmakta zorlandı. Devreye 1-0 geride giren ev sahibi ekip, ikinci yarıya yaptığı değişikliklerle bambaşka bir görüntü sergiledi.

Teknik direktör Jose Mourinho, ikinci yarının başında Tadic ve Yusuf’u kenara alarak Kostic ve Saint-Maximin’i sahaya sürdü. Bu değişiklikler, Fenerbahçe’nin hücum hattını canlandırdı. 46. dakikada En Nesyri’nin golüyle eşitliği sağlayan sarı-lacivertliler, sadece birkaç dakika sonra yine En Nesyri ile öne geçti. Bu gollerin ardından Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ın 55. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı.

Göztepe, son bölümlerde Miroshi’nin golüyle farkı bire indirse de Fenerbahçe, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı. Böylece sarı-lacivertliler, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki konumunu güçlendirdi.

Mourinho Tribünde

Deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti. Ancak ekibi, Mourinho’nun yokluğunda da sahada etkili bir oyun sergiledi.

Genç Yusuf İlk Kez 11’de

Fenerbahçe’nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon Süper Lig’de ilk kez bir maçta ilk 11’de sahaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon’a karşı başarılı bir performans sergileyen Yusuf, bu maçta da teknik ekibin güvenini boşa çıkarmadı.

Eksikler Kadroda Yer Almadı

Fenerbahçe’de sakatlıkları süren Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde ve Becao kadroya dahil edilmezken, sakatlıktan yeni çıkan İsmail Yüksek riske edilmedi. Ayrıca genç oyuncu Bartuğ Elmaz da kadroda yer almadı.

Bu kritik galibiyetle Fenerbahçe, taraftarlarına büyük sevinç yaşatırken, şampiyonluk yarışında umutlarını canlı tuttu. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki haftalarda puan kaybı yaşamamak adına performansını istikrarlı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor.