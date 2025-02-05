Fenerbahçe, kupada çeyrek final yolunda avantaj yakaladı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yi 5-0 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Erzurumspor FK'yi 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta puanını 6'ya yükseltti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Talisca'nın golüyle 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda farka gitti.

Cenk Tosun, 55. dakikada kazanılan penaltı atışında fileleri havalandırırken, 78'de Mert Hakan Yandaş, 81 ve 89'da da Youssef En-Nesyri'nin sayıları skoru belirledi.

İlk maçında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yi de 5-0'la geçerek B Grubu'nda puanını 6'ya yükseltirken çeyrek finale yükselmek için de avantaj yakaladı.

Djiku tamamlayamadı, Carlos 4 dakika sahada kaldı, Yusuf Akçiçek 75'te çıktı

Fenerbahçe'de Erzurumspor FK maçında stoper krizi yaşandı.

Müsabakaya Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku üçlüsüyle başlayan sarı-lacivertli takımda, daha sonradan maça kulübede başlayan Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek de oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Alexander Djiku yaşadığı sakatlık sebebiyle kendisini yere bıraktı. Sağlık ekibinin değişiklik işaretiyle yeni transfer Diego Carlos 55. dakikada oyuna dahil oldu. Ancak Brezilyalı oyuncu yalnızca 4 dakika sahada kaldı. 59. dakikada kendisini yere bırakan Carlos, müsabakaya devam edemedi.

Jose Mourinho, sakatlanan Diego Carlos'un yerine oyuna Yusuf Akçiçek'i aldı.

Genç futbolcu, 71. dakikada rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanırken oyuna devam etmek istedi. Ancak 75. dakikada Yusuf Akçiçek de kendisini yere bıraktı. Yapılan müdahalenin ardından bu futbolcunun da oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Yusuf'un yerine 75. dakikada Filip Kostic oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de 21 kişilik maç kadrosunda yer alan 5 stoperden üçü sakatlanırken, yalnızca Çağlar Söyüncü ve Milan Skriniar müsabakayı tamamlayabildi.

Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in sağlık durumları, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Dusan Tadic, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kadroda yer almadı

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, gribal enfeksiyon sebebiyle Erzurumspor FK karşısında kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 57 resmi maçın 56'sında forma giyen Tadic, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçında ise kadroda yer alıp oyuna dahil olmamıştı.

Geçen sezon İsmail Kartal'ın, bu sezon da Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi olan Dusan Tadic, 34 maçın 33'ünde süre alıp kupadaki Kasımpaşa müsabakasında oyuna girmemişti.

Erzurumspor FK maçında kadroya dahil edilmeyen deneyimli futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez maç kadrosunda yer almadı.

Anderson Talisca siftah yaptı

Erzurumspor FK karşısında 33. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Mert Hakan Yandaş'ın pasında savunmanın sektirdiği meşin yuvarlağa sahip olan Brezilyalı oyuncu, yerden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırırken gol sevincini de taraftarla ve takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Fenerbahçe'ye transferinin ardından ilk olarak hafta sonunda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen Talisca, Karadeniz ekibi karşısında direğe takılırken, ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Talisca, 61. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.

Cenk Tosun, Kadıköy'de ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla Kadıköy'de ilk golünü kaydetti.

Müsabakanın 50. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen milli futbolcu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Golün ardından takım arkadaşlarının tebrik ettiği tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ta birlikte oynadığı Anderson Talisca'yla klasikleşmiş gol sevincini de yapmayı unutmadı.

Cenk Tosun, 55. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.

En-Nesyri gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam etti.

Müsabakanın 81. dakikasında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasına girip kaleciyi çalımlayan En-Nesyri, skoru 4-0'a getirirken, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkıp maçın skorunu ilan etti.

Takımının son 11 resmi maçında 14. golünü kaydeden golcü futbolcu, toplamda ise bu sezonki 20. golünü attı.

Geçen hafta perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland karşısında skor üreten En-Nesyri, pazar günü Süper Lig'deki Çaykur Rizespor müsabakasında da galibiyeti getiren isim olmuştu. Erzurumspor FK karşısında da skor üreten Faslı forvet, 1 hafta içinde UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gol sevinci yaşadı,

Cengiz Ünder bekleneni veremedi

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Erzurumspor FK karşısında beklentilerin altında kaldı.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Ünder, oyunda kaldığı sürede etkisiz bir görüntü sergiledi.

Maçtan dakikalar

33. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kaleci Ertuğrul Çetin'in hızlı başlattığın atakta rakip savunmanın eksik yakalanmasından faydalanan Mert Hakan Yandaş, defans arkasına koşan Talisca'yı gördü. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumda uzak direğe şutunda top ağlara gitti: 1-0.

41. dakikada sağdan Cengiz Ünder'in ortasına altıpasta ön direkte iyi yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada sağdan topla ceza sahasına giren Cenk Tosun, Yakup Kırtay'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

50. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Penaltı atışı için topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

78. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Oğuz Aydın'ın pasında ceza yayının hemen gerisinde topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş'ın şık şutunda top filelerle buluştu: 3-0.

81. dakikada sarı-lacivertliler farkı 4'e çıkardı. Oğuz Aydın'ın pasında ceza yayı üzerinde topu iyi kontrol ederek içeri giren En-Nesyri, kaleciden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş filelere bıraktı: 4-0.

89. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. İsmail Yüksek'in arka direğe ortasında Oğuz Aydın'ın altıpasın solunda kafayla indirdiği meşin yuvarlağı En-Nesyri boş kaleye gönderdi: 5-0.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.