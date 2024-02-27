Fenerbahçe kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. MKE Ankaragücü ise adını yarı finale yazdırdı.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta MKE Ankaragücü turlayan taraf oldu. Fenerbahçe'yi sahasında 3-0'lık skorla geçen başkent ekibi adını yarı finale yazdırdı.

MKE Ankaragücü, 10. dakikada Olimpiu Morutan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Başkent ekibi, 33'te Anastasios Chatzigiovanis'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başkent ekibinin bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Garry Rodrigues'in 86'da attığı golle Ankaragücü skoru 3-0'a getirdi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi ve yarı finale yükseldi.