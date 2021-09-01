Fenerbahçe Lemos'u Beerschot'a kiraladı!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken takımdan ayrılan isimler de bir bir açıklanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Mbwana Samatta'nın ardından Mauricio Lemos'un da kiralık olarak takımdan ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli savunmacı Belçika'nın Beerschot ekibinde 1 yıl kiralık olarak forma giyecek.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika’nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü

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01/09/2021 13:18