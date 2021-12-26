Fenerbahçe ligde 3 maç sonra kazandı

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26/12/2021

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Fenerbahçe ligde 3 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Ligde 3 hafta sonra kazanan sarı-lacivertliler puanını 32'ye yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin golleri 10. dakikada Novak ve 73. dakikada Pelkas'tan geldi. 

Süper Lig'de 3 hafta sonra kazanan sarı-lacivertliler, puanını 32'ye çıkardı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 15 puanda kaldı.

26/12/2021 19:57
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TAGS: Fenerbahçe
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