Fenerbahçe ligde 3 maç sonra kazandı
26/12/2021
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Ligde 3 hafta sonra kazanan sarı-lacivertliler puanını 32'ye yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin golleri 10. dakikada Novak ve 73. dakikada Pelkas'tan geldi.
Süper Lig'de 3 hafta sonra kazanan sarı-lacivertliler, puanını 32'ye çıkardı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 15 puanda kaldı.