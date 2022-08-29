Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Arabam.com Konyaspor ile Fenerbahçe, Eskişehir Yeni Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da 10 kişi kaldığı maçı Konyaspor 1-0 kazanarak 3 puana ulaştı. Fenerbahçe'nin ligdeki 17 maçlık yenilmezlik serisi de böylece son bulmuş oldu.

Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçında 2-0 yendiği Austria Wien'i rövanş mücadelesinde 4-1 mağlup ederek adını gruplara yazdıran Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ile Konya'daki stadın zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda karşılaştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken defansı Lemos, Szalai, Peres üçlüsünden oluşturdu. Orta sahada Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Arao ve Lincoln'e şans veren deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta da Emre Mor, Rossi ve Valencia'yı oynattı.

Fenerbahçe, rakibi karşısında 22. dakikada 10 kişi kaldı.

Enner Valencia, Konyaspor ile oynanan mücadelenin 22. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Enner Valencia, Fenerbahçe kariyerindeki ilk kırmızı kartını görmüş oldu.

Enner Valencia, Konyaspor mücadelesinin 22. dakikasında rakip oyuncu Adil Demirbağ ile girdiği münakaşa sonrası kırmızı kart gördü. Hakem Arda Kardeşler direkt olarak kırmızı kart gösterirken, VAR'ın incelemesi sonrası karar değişmedi. Adil ise pozisyon sonrası sarı kart gördü. Valencia, gördüğü kart sonrası bir süre şaşkınlığını gizleyemedi.

10 kişi kalan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Lemos oyundan çıkarken, hücum hattına Valencia yerine Serdar Dursun yerleşti. Lincoln ise sol bekte oyuna devam etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

Konyaspor'da ilk yarıdan sarı kartı olan Adil, 54. dakikada ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konyaspor, 66. dakikada 1-0 öne geçti. Zymer Bytyqi'nin isabetli ortasına iyi yükselen Muhammet Demir, takımını Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe'de karşılaşmanın 71. dakikasında Rossi'nin yerine oyuna dahil olan Joao Pedro, ilk kez sahaya çıktı.

90 dakika, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 8 yaparak 3. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 7 puanla 4. sıraya geriledi.

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29/08/2022 21:26