Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, yarın saat 23.00’te Ludogorets Razgrad’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanırken, 9 puanla lider konumunda bulunuyor. Ludogorets ise 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3 puanla 3. sırada bulunuyor.



Fenerbahçe, gruplara sahasında Nordsjaelland’ı 3-1 mağlup ederek başladı. İkinci maçta deplasmanda Spartak Trnava’yı 2-1 yenerken, sahasında Ludogorets’i 3-1’lik skorla geçmeyi başardı. Ludogorets ise ilk mücadelesinde Spartak Trnava’yı 4-0 yenerken, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Nordsjaelland’a 7-1’lik skorla mağlup oldu.

Bulgar takımlarına karşı 6. kez



Fenerbahçe ile Ludogorets, resmi maçlarda ikinci kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler, Bulgaristan takımlarıyla bugüne kadar 5 kez mücadele etti. İlk olarak 1980-1981 sezonunda UEFA Kupası 1. Tur’da Beroe ile eşleşen Fenerbahçe, iki müsabakada da rakibine mağlup oldu. 1992-1993 sezonunda da UEFA Kupası’nda Botev Plovdiv ile oynayan Kanarya, 3-1 ve 2-2’lik skorlarla rakibini elemeyi başardı. 26 Ekim 2023’te oynanan müsabakada Fenerbahçe, Ludogorets’i yenerek rakibine karşı ilk maçta galibiyet yaşadı.

Avrupa’da 264. maç



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 263 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 müsabakada berabere kalıp 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 372 gol gördü.

Konferans Ligi’nde 12. maç



UEFA’nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde sarı-lacivertliler, 12. kez mücadele edecek. 2021-2022 sezonunun son 16 play-off turunda Slavia Prag takımıyla eşleşen Fenerbahçe rakibine elenerek turnuvaya veda etmişti. Kanarya, bu sezon ise eleme turlarında 6 müsabaka yaptı. Konferans Ligi gruplarında dördüncü maçına çıkacak sarı-lacivertliler, bu organizasyonda 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 mağlubiyet elde ederken rakip filelere 33 gol gönderip kalesinde 11 gol gördü.

Avrupa'daki son 21 maçta 1 kez kaybetti



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 12’si UEFA Avrupa Ligi, 6’sı UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri, 3’ü de UEFA Avrupa Konferans Ligi grup mücadelesi olmak üzere toplam 21 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, tek mağlubiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla’ya karşı aldı. Bu süreçte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 8 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 9 müsabakada da galibiyet yaşadı.

Ludogorets, ligde zirve yarışında



Bulgaristan 1. Ligi’nde 15 maça çıkan Ludogorets, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 3. sırada yer alıyor. 1 maç fazlası bulunan lider CSKA Sofia’nın 2 puan gerisinde bulunan yeşil-beyazlılar, ligin en golcü takımı konumunda yer alırken (36), kalesinde 9 gol gördü. Bulgar ekibi, son 9 maçında mağlubiyet yaşamazken, son karşılaşmasında Krumovgrad’ı 1-0 yendi.