Fenerbahçe, Manchester City'yi yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, tüm kulvarlarda 19'da 19'luk galibiyet serisi elde etti ve müthiş çıkışını sürdürdü.



Geçen sezonki Gaziantep FK (3-0) ve Başakşehir maçlarıyla birlikte üst üste kazanma sayısını 21'e çıkaran sarı lacivertli takım, Manchester City'yi (21) yakalayarak Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi 3. galibiyet serisini yineledi.

Fenerbahçe'nin önünde Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid (22) ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih (23) bulunuyor.