Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak.

Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Pedro Almeida yapacak.

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.

Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Maribor karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

Kadro

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Mert Müldür, Ferdi, Peres, Samet, İsmail, Zajc, Szymanskı, Tadic, Kent, Dzeko