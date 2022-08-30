Fenerbahçe Maxi Gomez'e kavuşuyor

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Valencia'dan Maxi Gomez'i kadrosuna katmak üzere.

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30/08/2022

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Fenerbahçe Maxi Gomez'e kavuşuyor

Fenerbahçe, forvet arayışlarına nokta koymak üzere. Sarı lacivertliler, Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i transfer ediyor.

İspanyol basını, Valecia'nın Cavani'yi kadrosuna katmasından sonra Maxi Gomez'in Fenerbahçe'nin yolunu tutacağına yer verdi.

Haberde, artık imzaların atılması için son prosedürler üzerinde çalışmaların devam ettiği yazıldı.

Valecia'nın dün oynadığı Atletico Madrid maçında 74. dakikada oyuna giren 26 yaşındaki futbolcu karşılama sonrası eşi ve çocuğuyla birlikte taraftarlara veda etti.

30/08/2022 13:58
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TAGS: fenerbahçe, maxi gomez
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