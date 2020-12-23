Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i 4-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1 yendi. Başakşehir, 6. dakikada Mahmut Tekdemir ile öne geçti. Nazım Sangare, 45+2'de skoru eşitledi. Tisserand, 60'da Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Luiz Gustavo, 84'te skoru 3-1 yaptı. Maçta son sözü Mert Hakan Yandaş 89'da söyledi. Başakşehir'de Okan Buruk'la birlikte 2 oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın sonucunda puanını 26 ya yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla Spor toto Süper lig puan tablosunda 3. sıraya yerleşirken, Başakşehir 15 puanla 14. sırada yer aldı.

İşte Spor Toto Süper lig puan tablosunda son durum:

1.Alanyaspor-27 puan

2.Galatasaray-26 puan

3.Fenerbahçe-26 puan

4.Gaziantep FK-24 puan

5.Beşiktaş -22 puan

6.Hatayspor- 21 puan

7.Fatih Karagümrük- 20 puan

8.Yeni Malatyaspor - 20 puan

9.Trabzonspor- 20 puan

10.Göztepe- 18 puan

11.Kasımpaşa-18 puan

12.Antalyaspor-17 puan

13.Konyaspor-15 puan

14.Başakşehir FK-15 puan

15.Çaykur Rizespor-15 puan

16.Sivasspor-14 puan

17.Gençlerbirliği-12 puan

18.Denizlispor-12 puan

19.Kayserispor-10 puan

20.MKE Ankaragücü-9 puan

21.BB Erzurumspor-9 puan

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23/12/2020 20:36