Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i 4-1 mağlup etti
23/12/2020
Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1 yendi. Başakşehir, 6. dakikada Mahmut Tekdemir ile öne geçti. Nazım Sangare, 45+2'de skoru eşitledi. Tisserand, 60'da Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Luiz Gustavo, 84'te skoru 3-1 yaptı. Maçta son sözü Mert Hakan Yandaş 89'da söyledi. Başakşehir'de Okan Buruk'la birlikte 2 oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın sonucunda puanını 26 ya yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla Spor toto Süper lig puan tablosunda 3. sıraya yerleşirken, Başakşehir 15 puanla 14. sırada yer aldı.
İşte Spor Toto Süper lig puan tablosunda son durum:
1.Alanyaspor-27 puan
2.Galatasaray-26 puan
3.Fenerbahçe-26 puan
4.Gaziantep FK-24 puan
5.Beşiktaş -22 puan
6.Hatayspor- 21 puan
7.Fatih Karagümrük- 20 puan
8.Yeni Malatyaspor - 20 puan
9.Trabzonspor- 20 puan
10.Göztepe- 18 puan
11.Kasımpaşa-18 puan
12.Antalyaspor-17 puan
13.Konyaspor-15 puan
14.Başakşehir FK-15 puan
15.Çaykur Rizespor-15 puan
16.Sivasspor-14 puan
17.Gençlerbirliği-12 puan
18.Denizlispor-12 puan
19.Kayserispor-10 puan
20.MKE Ankaragücü-9 puan
21.BB Erzurumspor-9 puan