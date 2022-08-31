Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı Alman ekip Augsburg'a kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Mergim Berisha'nın ülkesinin Augsburg takımına kiralandığını duyurdu.

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31/08/2022

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Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı Alman ekip Augsburg'a kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mergim Berisha, kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 24 yaşındaki golcü futbolcu, 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

31/08/2022 13:12
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TAGS: Fenerbahçe, Mergim Berisha
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