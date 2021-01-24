Fenerbahçe, Mesut Özil'i resmen açıkladı

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24/01/2021

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Fenerbahçe, Mesut Özil'i resmen açıkladı

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi konusunda İngiltere'nin Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır" denildi.

Fenerbahçe, Arsenal'den bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

24/01/2021 16:41
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TAGS: spor, fenerbahçe, mesut özil, haberkibris
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