Fenerbahçe, Mısırlı genç futbolcu Omar Fayed'in transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe Kulübü, Mısırlı genç stoper Omar Fayed'in transferi için görüşmelere başladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2003 doğumlu futbolcunun sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildiği aktarıldı.

Anlaşmanın ardından Fayed'in bir süre takımla çalışmalara katılacağı, kariyer planlamasına ise teknik heyetin raporu doğrultusunda karar verileceği kaydedildi.