Fenerbahçe, Musrati'den vazgeçti

Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe'de 6 numara transferi için hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı lacivertliler, Braga'dan Al Musrati için sözlü olarak zemin yoklamıştı ancak Portekiz ekibinin yüksek bonservis talebi ve oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak istemelerinden dolayı bu transferin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin futbol direktörü Mario Branco'nun transfer için Portekiz'e gittiği iddiaları ise kulüp kaynakları tarafından yalanlandı.