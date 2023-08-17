Fenerbahçe olaylı maçta turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, 3. ön eleme turu rövanşında Maribor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, rövanşı da 3-0 alıp play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Maribor ile kozlarını paylaştı.İlk maçı evinde 3-1 kazanan Fenerbahçe, ikinci maçta da rakibini 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17'de İrfan Can Kahveci, 90+21'de Szymanski ve 90+23'te Dusan Tadic kaydetti.

Maçın 66. dakikasında tribünlerde çıkan olaylar sebebiyle müsabaka 32 dakika durdu.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi ise Twente oldu.