Fenerbahçe parkede de tam gaz: 3'te 3
18/10/2022
THY EuroLeague'de 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, ASVEL ile karşılaştı.
Fenerbahçe Beko ilk yarısı 42-36 biten mücadeleyi 84-63 kazandı.
Mücadelede Edwards 19 sayıyla, Wilbekin ise 15 sayıyla mücadele etti.
Bu sonuçla beraber temsilcimiz, üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.
Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında ise Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 mağlup etti.
ASVEL ise 3 maç sonunda ikinci yenilgisini aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya)
Fenerbahçe Beko: Wilbekin 15, Calathes 11, Hayes-Davis, Pierre 5, Motley 13, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer 3, Edwards 19, Melih Mahmutoğlu, Guduric 7, Booker, Jekiri 5
ASVEL: Nando de Colo 10, Obasohan 5, Kahudi, Lighty 4, Fall, 17, Mathews 6, Polite, Noua 2, Lacombe 4, Lauvergne 8, Diot, Pons 7
1. periyot: 25-19
Devre: 42-36
3. periyot: 65-46