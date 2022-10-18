Fenerbahçe parkede de tam gaz: 3'te 3

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18/10/2022

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Fenerbahçe parkede de tam gaz: 3'te 3

THY EuroLeague'de 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, ASVEL ile karşılaştı.

Fenerbahçe Beko ilk yarısı 42-36 biten mücadeleyi 84-63 kazandı.

 Mücadelede Edwards 19 sayıyla, Wilbekin ise 15 sayıyla mücadele etti. 

Bu sonuçla beraber temsilcimiz, üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında ise Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 mağlup etti. 

ASVEL ise 3 maç sonunda ikinci yenilgisini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 15, Calathes 11, Hayes-Davis, Pierre 5, Motley 13, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer 3, Edwards 19, Melih Mahmutoğlu, Guduric 7, Booker, Jekiri 5

ASVEL: Nando de Colo 10, Obasohan 5, Kahudi, Lighty 4, Fall, 17, Mathews 6, Polite, Noua 2, Lacombe 4, Lauvergne 8, Diot, Pons 7

1. periyot: 25-19

Devre: 42-36

3. periyot: 65-46

18/10/2022 23:29
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TAGS: Fenerbahçe parkede de tam gaz: 3’te 3
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